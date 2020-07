Congedo straordinario nel 2020 con legge 104: fino a 100 euro al giorno (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Congedo straordinario legge 151 concesso ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104, subisce una variazione in aumento nel 2020. Il Congedo straordinario legge 151 consiste in due anni massimo retribuiti e coperti da contribuzione figurativa per assistere il familiare con disabilità. I due anni possono anche esse frazionati in un mese un a settimana o periodi anche più lunghi, secondo le esigenze e sempre finalizzato alla cura del familiare disabile. Il Congedo può essere chiesto una sola volta nella vita lavorativa e per un massimo di due anni. Congedo straordinario legge 151: il diritto I ... Leggi su notizieora

