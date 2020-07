Congedo di 24 mesi lavoratore invalido: di quale può fruire il lavoratore disabile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151 del 2001, permette di assistere per 24 mesi un familiare con handicap grave in base alla legge 104. Durante il periodo in cui si fruisce del Congedo si riceverà un’indennità pari all’ultima retribuzione base e si avrà diritto alla contribuzione figurativa per l’intero periodo. Si ricorda che durante la fruizione del Congedo non si maturano ferie, TFR e tredicesima mensilità, elementi legati all’effettivo svolgimento del lavoro. Congedo di 24 mesi per invalido lavoratore Un lettore, proprio sulla possibilità di fruizione del Congedo straordinario, scrive per chiedere: Buongiorno, da 10 anni sono affetto ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Congedo di 24 mesi lavoratore invalido: di quale può fruire il lavoratore disabile - mouthofthetruth : @borntoeatoreo @allo1255 @JackThe69796323 @_SpaceJay___ @Sialodatoilsole @ghigliottin @BarbieXanax Io mi inczzerei… - FelipeKarmelo : @andrearec_13 Certo, ma ci sono delle storture migliorabili, come il congedo di solo tre mesi - MangoliniLaura : Ai blocchi di partenza dobbiamo poter competere con pari opportunità, altrimenti le donne continueranno ad essere p… - moneypuntoit : ?? Congedo straordinario 24 mesi: si può uscire senza l'invalido? ?? -