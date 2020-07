Confindustria, Vito Grassi: Recovery Fund, un buon accordo. Riforme strutturali per il rilancio del Paese (Di mercoledì 22 luglio 2020) “L’intesa sul Recovery Fund è fondamentale perché pone le premesse di un’Europa più unita, solidale e protagonista di un nuovo modello di sviluppo basato su sostenibilità e inclusione”. Lo afferma Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali di Confindustria e Vice Presidente Confindustria per le Politiche di Coesione Territoriale. “Per l’Italia – continua Grassi – si tratta di un buon accordo, che consente di disporre di risorse aggiuntive in quantità tale da poter pianificare una strategia che coniughi contenimento dei danni economici e sociali provocati dalla pandemia e varo di Riforme ... Leggi su ildenaro

