Confcooperative Lombardia conferma Massimo Minelli presidente e analizza lo scenario delle imprese durante il Covid (Di giovedì 23 luglio 2020) Massimo Minelli è stato confermato presidente di Confcooperative Lombardia. L'organizzazione riunisce 2.436 imprese cooperative (con più di 540 mila soci e 99 mila occupati) per un fatturato 8,6 miliardi di euro. Minelli, già presidente della Cooperativa sociale Intrecci e del Consorzio Farsi Prossimo (realtà in cui convergono le cooperative sociali legate alla Caritas ambrosiana) proseguirà il suo mandato fino al 2024. L'elezione è avvenuta a Milano, durante l'Assemblea regionale svoltasi, causa Covid, in via telematica. Presenti l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, il vicepresidente di ... Leggi su liberoquotidiano

Con 10.647 cooperative iscritte al registro delle imprese, il 13,5% a livello nazionale rimane la seconda regione italiana per presenza cooperativa. I dati presentati durante l’assemblea di Confcooper ...

Costruiamo l’economia del futuro

*Massimo MinelliInsostenibilità. La pandemia oggi ha messo in luce i paradossi, i nervi scoperti della nostra società. Ha accelerato processi già in corso mostrandoci le debolezze dello sviluppo capit ...

