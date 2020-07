Concerto del risveglio a Udine sabato 1 Agosto 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) sabato I Agosto si terrà l’ormai tradizionale appuntamento con il Concerto del risveglio, la notte bianca e il Concerto sul piazzale del Castello. I saldi della notte bianca saranno accolti, alle 7:30 del mattino, dalle note del pianoforte di Glauco Venier in piazza Libertà per il consueto Concerto del risveglio. È obbligatoria la prenotazione, disponibile qui a partire da lunedì 20 luglio. La giornata si concluderà alle ore 20.00 con l’esibizione della U2 Tribute Band Seven Eleven – E-LISA Dj Set sul piazzale del Castello. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Leggi su udine20

RadioItalia : .@IlVeroUltimo racconta ai fan come immaginava il suo concerto al Circo Massimo di Roma, il gran finale del tour ne… - CatalfoNunzia : Emanato il Decreto del @MinLavoro di concerto col @MEF_GOV con cui trasferiamo oltre 516 milioni al Fondo di solida… - Ettore_Rosato : “Lo Stato deve essere un punto di riferimento, un regolatore del mercato, che lavora di concerto con le parti socia… - loriscarusolibe : Stasera mi guardo il concerto all'Arena di Verona del 2014 di @MarroneEmma - Claire_Robyn9 : @nonsochescrive_ Ahahaha tua cugina come mia sorella alla 20 ora del concerto online -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto del Musica romantica al flauto, concerto del maestro Mauro Uselli Alghero Eco Musica romantica al flauto, concerto del maestro Mauro Uselli

Terzo appuntamento con la Stanza Sonora ideata dal maestro algherese Mauro Uselli che questa domenica 26 luglio, proporrà al suo pubblico un concerto di musica romantica al flauto. L’idea di risveglia ...

Federico Fellini, il genio del regista senza tempo

Ricordare, rendere omaggio e continuare a far rivivere le imprese dei più meritevoli non è mai cosa semplice. A Parma, però, nella serata di sabato 18 luglio gli organizzatori del “Festival Della Paro ...

Terzo appuntamento con la Stanza Sonora ideata dal maestro algherese Mauro Uselli che questa domenica 26 luglio, proporrà al suo pubblico un concerto di musica romantica al flauto. L’idea di risveglia ...Ricordare, rendere omaggio e continuare a far rivivere le imprese dei più meritevoli non è mai cosa semplice. A Parma, però, nella serata di sabato 18 luglio gli organizzatori del “Festival Della Paro ...