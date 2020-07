Concerti di Emma nel 2021, ufficiale il nuovo calendario con il recupero dell’Arena di Verona (Di mercoledì 22 luglio 2020) I Concerti di Emma nel 2021 sono finalmente ufficiali. L'artista salentina avrebbe dovuto tenere un concerto all'Arena di Verona il 25 maggio scorso, per il suo compleanno e per i 10 anni di carriera, evento poi rimandato a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Le date dei Concerti della prossima stagione sono ora confermate, con l'intero tour nei palasport che si terrà nella primavera 2021. Il concerto all'Arena di Verona si terrà il 6 giugno. I biglietti tornano in prevendita dopo il rinvio delle date che era stato necessario per rispettare le normative sul distanziamento sociale. Il tour di Emma andrà a supportare l'album Fortuna, che ha rilasciato nell'ottobre scorso dopo aver subito una delicata ... Leggi su optimagazine

