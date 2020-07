Comuni stritolati dalle mafie: i clan preparano persino le liste. Record di commissariamenti, la Dia lancia l’allarme: “Business sterminato, dai rifiuti alla gestione spiagge” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Troppo ricchi gli affari che si possono fare con le pubbliche amministrazioni per rinunciare anche solo a una fetta di quella torta. Le mafie stanno stringendo con sempre più forza i tentacoli attorno ai Comuni italiani e non si stanno più limitando a corrompere un politico o un funzionario: sempre più spesso decidono le stesse liste elettorali e dirottano i voti su chi poi può meglio garantirle. Lo evidenzia la Direzione investigativa antimafia. E temendo che la crisi economica generata dall’emergenza coronavirus peggiori ulteriormente le cose se non verranno posti celermente robusti argini ai clan, la Dia ha dedicato al fenomeno un’apposita sezione dell’ultima relazione sull’attività svolta, presentata al Parlamento dal ministro dell’interno ... Leggi su lanotiziagiornale

