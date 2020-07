Compagnoni (Sky): “Dei tre rigori non ne avrei dato nessuno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel postpartita di Parma-Napoli, a Sky ha parlato Maurizio Compagnoni. Ha commentato il match deciso da tre rigori concessi dal direttore di gara Giua. Per lui nessuno dei tre era da fischiare. Queste le sue parole: “I rigori? Dei tre rigori non ne avrei dato nessuno, il contatto su Kulusevski forse è più fallo del giocatore del Parma”. L'articolo Compagnoni (Sky): “Dei tre rigori non ne avrei dato nessuno” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

