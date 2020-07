Como. Sostegno agli inquilini morosi incolpevoli per emergenza sanitaria (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per il Sostegno degli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in condizioni di fragilità economica e di morosità incolpevole rispetto al pagamento dell’affitto a seguito dell’emergenza sanitaria. La misura è stata adottata per supportare nel pagamento dell’affitto i nuclei familiari residenti e per contenere e ridurre il fenomeno dell’emergenza abitativa in situazioni di temporanea difficoltà economica. I residenti nel Comune di Como con i requisiti richiesti possono presentare domanda entro il termine perentorio del 13 agosto 2020 alle ore 13:00. Attivo anche il numero di telefono 348 9106211 a cui è possibile chiedere informazioni e ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Como Sostegno Como, sostegno dal Comune a chi non ha potuto pagare l'affitto a causa del Covid - Como e Lago di Como ComoCity Como. Sostegno agli inquilini morosi incolpevoli per emergenza sanitaria

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per il sostegno degli inquilini titolari di contratti ... I residenti nel Comune di Como con i requisiti richiesti possono presentare domanda entro il termine ...

Festival di musica Tra Lago e Monti: edizione 2020 nel segno della rinascita

Dodici concerti per continuare una tradizione vincente anche in un anno difficile come questo 2020. La trentatreesima edizione del Festival di musica "Tra Lago e Monti” ha un obiettivo ben evidenziato ...

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per il sostegno degli inquilini titolari di contratti ... I residenti nel Comune di Como con i requisiti richiesti possono presentare domanda entro il termine ...Dodici concerti per continuare una tradizione vincente anche in un anno difficile come questo 2020. La trentatreesima edizione del Festival di musica "Tra Lago e Monti” ha un obiettivo ben evidenziato ...