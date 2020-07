Commisso: «Bella partita. Prendere punti a Milano non è mai facile» (Di giovedì 23 luglio 2020) Rocco Commisso ha commentato sui canali social della Fiorentina lo 0-0 maturato contro l’Inter: le sue parole Rocco Commisso ha commentato sui canali social del club viola lo 0-0 maturato contro l’Inter a San Siro. Le sue parole. «Bella partita contro una grande squadra. Siamo stati molto bravi e attenti in difesa con un super Terracciano e abbiamo anche avuto le nostre occasioni. Prendere punti a Milano non è mai facile ma con questo impegno siamo riusciti a fare davvero una prestazione molto buona e anche oggi siamo riusciti a non Prendere reti. Con Iachini siamo diventati la difesa numero uno del campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

