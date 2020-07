Come sorelle, ultima puntata – Anticipazioni 29 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come sorelle andrà in onda con l’ultima puntata nel prime-time di Canale 5 del 29 luglio 2020. Scopriremo che cosa è accaduto alla famiglia di Ipek in seguito agli ultimi eventi. Soprattutto dopo che Cahide ha accettato la proposta del fratello di andare a vivere tutti insieme. Le Anticipazioni di Come sorelle ci svelano che Deren alla fine cambierà idea sulla richiesta della madre adottiva. Okan ritornerà inoltre in città per rintracciare Azra: la ragazza riuscirà a salvarsi? Dove siamo rimasti Nella terza puntata di Come sorelle, Azra ritorna in città per scoprire che fine ha fatto Deren. La ragazza però è furiosa nei suoi confronti: ... Leggi su giornal

baldwvin : Ora si guarda come sorelle - CIAfra73 : SerieTivu: #ComeSorelle, terzo appuntamento. In onda, in prima visione assoluta, in prime time su Canale5 - Neyhtiri : @ArmonioHG Veramente in prima serata c'é 'Come sorelle' - Mariea5140 : RT @redazionetvsoap: Cosa succederà a #Comesorelle #mercoledì #29luglio? Ecco le #anticipazioni - redazionetvsoap : Cosa succederà a #Comesorelle #mercoledì #29luglio? Ecco le #anticipazioni -