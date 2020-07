Come sorelle, la terza puntata: trama e streaming (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 22 luglio 2020, su Canale 5, va in onda la terza puntata di Come sorelle, la nuova serie tv turca proveniente da Star Tv, la stessa televisione che in passato ha mandato in onda successi Come Cherry Season e Bitter Sweet. In questo caso, la serie è un family drama ricco di misteri che ruotano intorno alle tre protagoniste, tre sorelle che non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra. Nel cast della serie compaiono, tra gli altri, Sevda Erginci (İpek), Melis Sezen (Deren), Elifcan Ongurlar (Çilem), Özge Özacar (Azra) e Yurdaer Okur (Tekin). Come sorelle, la terza puntata Sinan (Seçkin Özdemir) viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per ... Leggi su ascoltitv

