Come migliorerà l’iPhone 12 sulla fotocamera: la svolta solo nel 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mancano ancora un paio di mesi circa alla presentazione dei nuovi iPhone 12, ma le indiscrezioni sono costanti per questi modelli. Periodicamente si espongono i principali esperti di settore, Come abbiamo osservato del resto un paio di giorni fa sul nostro magazine. Il report di oggi, più in particolare, trae spunto dalle parole dell'analista di TF Securitiess Ming-Chi Kuo. Quest'ultimo, infatti, ha illustrato i piani di Apple per i suoi fornitori di fotocamere, con un quadro molto chiaro sul fronte iPhone. A detta di Kuo, infatti, Semco e Sunny Optical rappresentano ad oggi i "migliori" fornitori di obiettivi coreani e cinesi e, a quanto pare, si uniranno alla catena di fornitura concepita per iPhone 12 quest'anno. Un passo in avanti significativo, senza ombra di dubbio, che tuttavia dovrà attendere il 2022 per conoscere la sua ... Leggi su optimagazine

chiarachefacose : Ok sì mille mi piace qui ma non auguro a nessuno di sentirsi come mi sento io perché è veramente brutto e a tratti… - EquinixIT : Stiamo rendendo la strada verso il successo più agevole che mai con connessioni a bassa latenza tra i veicoli e i c… - MarisaBasile12 : @CeradiniSandra @ROXSY24418762 @micheciprovo Della sua età????????Lui migliorerà come l'amico Bizio???? - Probo_06 : @SimoneFracassi @SerieA E come migliorerà la qualità del servizio. - Coke_87 : @Stetobald Mi stai gasando. Il gioco ha deluso un po' tutti ma onestamente fare bel gioco con sta rosa è al limite… -

Ultime Notizie dalla rete : Come migliorerà Migliorare la tabella A dei titoli di accesso per allargare possibilità di insegnare. Lettera Orizzonte Scuola