CNH Industrial conferma accertamenti autorità giudiziaria in alcune sedi europee (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Un portavoce di CNH Industrial conferma che in alcune sedi europee del Gruppo si sono svolti alcuni accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria nell’ambito di una rogatoria internazionale richiesta dalla magistratura tedesca. “L’azienda – sottolinea – si è subito messa a disposizione degli inquirenti e ha fornito ampia collaborazione negli accertamenti. CNH Industrial sta esaminando i relativi atti per potere chiarire ogni eventuale richiesta da parte della magistratura”. Leggi su quifinanza

