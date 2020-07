Clima e fenomeni estremi in Europa: mai così tante alluvioni negli ultimi 500 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta da Günter Blöschl dell’Università Tecnica di Vienna, gli ultimi 3 decenni sono stati tra più ricchi di alluvioni in Europa negli ultimi 500 anni. Günter Blöschl, esperto austriaco di rischio idraulico, ha guidato un totale di 34 gruppi di ricerca tra i quali quello del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. La ricerca ha evidenziato che gli ultimi 3 decenni differiscono dagli altri periodi caratterizzati da piene fluviali in termini di durata, estensione, temperatura dell’aria e stagionalità delle alluvioni. Il periodo attuale è più esteso, la ... Leggi su meteoweb.eu

L’anticiclone africano presente sull’Italia sta surriscaldando il clima con temperature che raggiungono i 36°C in Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana e fino a 38°C in Puglia, Sicilia e Sardegna. Il cal ...

IL METEO SU MARTE: partita una sonda dagli Emirati Arabi che studierà l'atmosfera del Pianeta Rosso

Si chiama Al-Amal che in arabo vuol dire "Speranza" , è la sonda che è appena stata lanciata ieri 20 Luglio) dagli Emirati Arabi Uniti alla volta del Pianeta Rosso. Il razzo lungo 53 metri è partito d ...

