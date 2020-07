Claudia Galanti: “L’amore per la cucina mi ha salvata” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Claudia Galanti, una delle showgirl più belle della tv. Classe 1981, originaria del Paraguay, è stata inviata, valletta, co-conduttrice, due volte naufraga all’Isola dei Famosi, spesso al centro del gossip per le sue relazioni con uomini importanti. Ha vissuto tante difficoltà nella sua vita, la più grande la perdita della figlia Indila Carolina nel 2014, ma Claudia ha sempre cercato di uscirne buttandosi a capofitto in nuovi progetti, e trovando nell’amore, per i figli, per la famiglia e negli ultimi tempi per la cucina la medicina ai suoi mali. L’abbiamo raggiunta mentre stava preparando degli impasti per la pizza, test per i nuovi piatti di FOODBEATS, il suo progetto di “Food Delivery” (cibo a domicilio) che sta avendo molto successo. Domanda d’obbligo: ... Leggi su dilei

