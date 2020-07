Clamoroso a Piacenza, arrestati sei carabinieri accusati di spaccio, estorsione e tortura. Sequestrata anche la caserma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono almeno sei i carabinieri arrestati a Piacenza, con alcuni militari già in carcere, mentre l’intera caserma della compagnia piacentina è stata messa sotto sequestro. Come conferma anche il quotidiano locale La Libertà, nell’inchiesta a tratti senza precedenti clamorosa della Procura di Piacenza, i militari sono accusati di vari reati, tra i quali lo spaccio, l’estorsione e anche la tortura. Leggi anche: Omicidio Cerciello, l’accordo tra i carabinieri in un audio: «Dell’ordine di servizio non parliamo con nessuno»Bologna, grave un carabiniere investito dai ladri in fuga. È caccia a due ... Leggi su open.online

