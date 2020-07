Civitavecchia, ricercato per furto e ricettazione: arrestato alla stazione un uomo di 53 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Aveva un mandato di cattura, dovendo espiare 3 mesi di reclusione per i reati di furto e ricettazione: il ricercato, un 53enne italiano, è stato rintracciato ed arrestato dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria nella stazione di Civitavecchia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno controllato l’uomo che è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze. L’arrestato, dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto presso la Casa di reclusione di Civitavecchia. Civitavecchia, ricercato per furto e ricettazione: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

