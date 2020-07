Città dei Motori, il Museo di Arese celebra i 110 anni di Alfa Romeo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arese (MILANO) (ITALPRESS) – Alfa Romeo compie 110 anni e sfida il Covid, mettendo in mostra nel suo Museo Storico di Arese – aperto in totale sicurezza, in questo periodo solo il sabato e la domenica -, la nuova sezione dedicata alle auto che il Biscione ha prodotto per l’Arma dei Carabinieri e una collezione temporanea di 150 pezzi unici tra automobili, Motori da strada, aeronautici e nautici, trofei e oggetti artistici, che si aggiungono alle 18 aree tematiche permanenti. La nuova sezione “Alfa Romeo in divisa” vede le pareti colorate di rosso, simbolo dell’Alfa Romeo, e di blu, il colore delle luci di emergenza delle sirene delle Forze dell’Ordine. Dalla ... Leggi su ildenaro

ItalianNavy : Addestramento degli allievi dell'#AccademiaNavale sulle imbarcazioni a remi di #naveVespucci. Stasera, alle 21.00 c… - LegaProOfficial : Il Giorno dei Giorni ?? ? #ReggioAudace vs @sscalciobari Finale playoff: gara secca, chi va in @Lega_B? ???? ?? merc… - OfficialASRoma : ??È partita la terza settimana dei camp estivi di #RomaCares dedicati ai bambini bisognosi della città ?? ?? Grazie a… - CittaMetroRoma : 'La collaborazione interistituzionale - dichiara @virginiaraggi - consente di offrire un percorso approfondito in u… - DMicol78 : RT @PortoAnticoGe: Finalmente! Da sabato 25 luglio torniamo a giocare a La Città dei bambini e dei ragazzi con nuove modalità e nel rispett… -

Ultime Notizie dalla rete : Città dei Trieste “Città che legge” triestecafe.it