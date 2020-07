Cinema America, aggredito il presidente Valerio Carocci (Di mercoledì 22 luglio 2020) Valerio Carocci, fondatore e presidente dell’Associazione Piccolo America, è stato aggredito sabato pomeriggio a Trastevere, a pochi passi da Piazza San Cosimato, arena estiva del Cinema in piazza. L’aggressore, un militante di estrema sinistra, lo ha minacciato verbalmente prima di mettergli le mani al collo. L’uomo, già responsabile in passato di insulti e minacce nei confronti di Carocci, fino a sabato solo verbali, è stato denunciato. “Episodi lontani preoccupanti e violenti, lontani dalla nostra realtà”, hanno scritto i ragazzi del Cinema in un comunicato. “Vogliamo però sottolineare – hanno proseguito – che non c’è in atto nessuna contrapposizione tra ... Leggi su italiasera

