Cinema America, aggredito il leader Valerio Carrocci: “Violenze ripetute e preoccupanti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Siamo purtroppo costretti a confermare le notizie pubblicate oggi sui giornali che riguardano sia le minacce di morte verbali ricevute nei mesi passati, sia l’aggressione fisica subita dal nostro Valerio Carocci negli ultimi giorni”. È quanto scrivono in un post su Facebook i ragazzi del Cinema America, confermando l’aggressione nei confronti del leader e presidente dell’associazione, subita a Trastevere lo scorso sabato. Un uomo, denunciato dalla Digos per lesoni, ha prima minacciato di morte Carocci per poi mettergli le mani al collo. Un’aggressione che è avvenuta in piazza San Cosimato, proprio lì dove il Cinema America ha la sua arena estiva. Non è la prima volta che lo stesso soggetto aggredisce Carocci con insulti e ... Leggi su tpi

Cinema America Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cinema America