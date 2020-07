Cina, sabato riparte il campionato: massiccia campagna di test, tutti negativi al Covid-19 (Di mercoledì 22 luglio 2020) (ANSA-AFP) - ROMA, 22 LUG - Il campionato di calcio cinese, il China Championship, è pronto per iniziare sabato 25 luglio con cinque mesi di ritardo a causa dell'epidemia di Covid-19, a porte chiuse, dopo una massiccia campagna di test a t ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Cina sabato Cina, sabato riparte il campionato: massiccia campagna di test, tutti negativi al Covid-19 Tutto Napoli Cina, sabato riparte il campionato: massiccia campagna di test, tutti negativi al Covid-19

(ANSA-AFP) - ROMA, 22 LUG - Il campionato di calcio cinese, il China Championship, è pronto per iniziare sabato 25 luglio con cinque mesi di ritardo a causa dell'epidemia di Covid-19, a porte chiuse, ...

La pandemia sta danneggiando Bali più di vulcani e terrorismo

La principale meta turistica indonesiana si è svuotata di turisti e non sembra avere ancora strategie per la ripresa economica Sabato 18 luglio i casi riscontrati in Indonesia di COVID-19, la malattia ...

