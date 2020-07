Cina, nessun caso di Coronavirus: la Super League può riprendere (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anche la Cina prova timidamente a ripartire dopo la grande paura. Il paese asiatico è stato uno dei più colpiti dalla grave emergenza Coronavirus, con il primo importante focolaio a Wuhan. Il periodo di lockdown è stato lungo e provante, ma, nonostante qualche ricaduta a livello locale, si prova a ripartire anche con attività in cui il distanziamento non è affatto semplice, come il calcio.RIPARTENZALa Super League era stata interrotta a febbraio. Ora si riparte, ma con una nuova formula: non più un girone unico, ma due raggruppamenti da 8 squadre l'uno. Entrambi i gruppi avranno un proprio stadio in cui si disputeranno tutti gli incontri. Il primo sarà a Suzhou, vicino a Shanghai, mentre il secondo si svolgerà a Dalian, nella Cina ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : Cina, sabato riparte la Super League: si giocherà solo in due città: Nessun caso di positività al Covid-19 su 1870… - Gabri_Benci : @giuseppemaria @masmas_li Forse in Cina , in Venezuela , in Cuba. Forse nessun anarchico contemporaneo. Sicuramente… - Angela23763271 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Nessun singolo Paese d'#Europa può trattare ALLA PARI con #USA, #Russia, #Cina e con MULTIN… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa Nessun singolo Paese d'#Europa può trattare ALLA PARI con #USA, #Russia, #Cina e co… - vannuccidavide : L’ultimo governatore britannico di #HongKong, Chris Patten, dice che non dobbiamo fidarci mai della #Cina, in nessu… -