Cina: dati satellitari per le previsioni oceaniche (Di mercoledì 22 luglio 2020) I ricercatori cinesi hanno realizzato progressi nella previsione intelligente di fenomeni oceanici attraverso dati satellitari. Lo ha reso noto l’Accademia cinese delle Scienze. Un team congiunto di ricercatori ha sviluppato un modello di apprendimento profondo basato soltanto su dati satellitari per prevedere l’evoluzione di temperatura della superficie del mare associata all’instabilita’ tropicale. Il team, guidato da Li Xiaofeng, un ricercatore dell’Istituto di Oceanologia presso l’Accademia cinese delle Scienze, era composto da professionisti provenienti da varie istituzioni legate alla ricerca scientifica marina. Il loro studio e’ stato ispirato da dati disponibili raccolti tramite telerilevamento satellitare e dai progressi compiuti nella tecnologia ... Leggi su meteoweb.eu

