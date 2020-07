Ciclismo, Elia Viviani testa il percorso del Campionato Italiano 2020: “è imprevedibile, Trentin e Colbrelli saranno da temere” (Di mercoledì 22 luglio 2020) È un Elia Viviani frizzante, quello che si è presentato alla stampa nella sede di Jonny Mole Design a Cittadella PD dopo il test sul percorso in linea. Lo ha definito “imprevedibile“, perché “la salita della Rosina è bella e pedalabile, dura qualche minuto ma è sfidante doverla fare molte volte“. Per il ciclista veronese lo spartiacque sarà il muro della Tisa, quel tratto di pavé in Veneto che ha già impressionato Alessandro De Marchi, primo ciclista a provare il circuito. La situazione perfetta? “Da atleta resistente e veloce proverò a stare con il primo gruppo il più possibile per poi cercare di portare il gruppetto a una volata ristretta“. Il giudizio generale è molto positivo: “la ... Leggi su sportfair

