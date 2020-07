Cia “Subito legge su consumo di suolo, agricoltura sempre più a rischio” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Italia perde ancora terreno e l'agricoltura del Paese rischia di arretrare all'avanzare di una cementificazione forsennata e pericolosa che danneggia produzioni e paesaggio, patrimonio fondamentale da tutelare con una legge ad hoc sul consumo di suolo. Così Cia-Agricoltori Italiani rilancia sull'urgenza “di un intervento serio e circostanziato del Parlamento, nuovamente sollecitato anche dai dati diffusi oggi dall'Ispra: nel 2020 sono andati persi altri 57 chilometri quadrati di territorio nazionale, al ritmo di 2 metri quadrati al secondo”.“In meno di vent'anni – ricorda Cia – la superficie edificata ha corroso oltre 2 milioni di ettari coltivati, cancellando il 16% delle campagne. Negli ultimi sette anni fino al 2019, sottolinea il rapporto Ispra, la ... Leggi su liberoquotidiano

