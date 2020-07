Chiusura campo rom Castel Romano: le famiglie dei nomadi a Santa Palomba? Ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Uno “pseudo campo rom”, con il ‘trasferimento’ degli abitanti del “Villaggio della Solidarietà” di Castel Romano su via Pontina, nella zona di Santa Palomba, ancora una volta al confine tra Roma e Pomezia, stavolta però nel complesso residenziale di Via del Papiri, all’interno di case che per le quali il Comune paga l’affitto a un costruttore e che assegna di volta in volta agli aventi diritto. Ma – almeno da quanto viene riportato da testimonianze dirette – non sempre sono i reali aventi diritto a riuscire ad avere la casa: spesso e volentieri, infatti, gli appartamenti vengono occupati abusivamente. Basta attendere l’attimo giusto – a volte anche andare a fare la spesa e restare fuori troppo a lungo può ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Chiusura campo rom Castel Romano: le famiglie dei nomadi a Santa Palomba? Ecco cosa sta succedendo - SoniaLaVera : RT @Gianmar26145917: Gli sbarchi si susseguono mentre a #Messina il prefetto annulla la chiusura hotspot. Ira di #CatenoDeLuca: “Non siamo… - Mania48Mania53 : RT @Gianmar26145917: Gli sbarchi si susseguono mentre a #Messina il prefetto annulla la chiusura hotspot. Ira di #CatenoDeLuca: “Non siamo… - vilma95823176 : RT @Gianmar26145917: Gli sbarchi si susseguono mentre a #Messina il prefetto annulla la chiusura hotspot. Ira di #CatenoDeLuca: “Non siamo… - MarcoM17375606 : RT @Gianmar26145917: Gli sbarchi si susseguono mentre a #Messina il prefetto annulla la chiusura hotspot. Ira di #CatenoDeLuca: “Non siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura campo Ventimiglia, il 26 luglio un flash-mob contro la chiusura del campo Roja Riviera Time Chiusura campo rom Castel Romano: le famiglie dei nomadi a Santa Palomba? Ecco cosa sta succedendo

“I ‘quasi amici’ Raggi e Zingaretti sembra abbiamo trovato un sostanziale accordo per chiudere il Campo Nomadi di Castel Romano o almeno parte di esso. Sono partiti i primi avvisi di sfratto, che ...

Roma, le ultime su Smalling; fra campo e mercato, la situazione

La Roma cercando di trovare l’accordo con il Manchester United. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i contatti sono quotidiani e questa settimana potrebbe essere decisiva, visto che la volontà d ...

“I ‘quasi amici’ Raggi e Zingaretti sembra abbiamo trovato un sostanziale accordo per chiudere il Campo Nomadi di Castel Romano o almeno parte di esso. Sono partiti i primi avvisi di sfratto, che ...La Roma cercando di trovare l’accordo con il Manchester United. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i contatti sono quotidiani e questa settimana potrebbe essere decisiva, visto che la volontà d ...