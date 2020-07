Chicago Fire 7 su Italia1 tra inganni e gelosie: anticipazioni episodi 22 e 29 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Torna Chicago Fire 7 su Italia1 oggi dopo le emozioni che il pubblico ha vissuto ieri sera con gli episodi di Chicago PD 6, cosa ci attende nei tre nuovi episodi? L'appuntamento è come sempre fissato per le 21.20 con quelli che possiamo definire gli episodi centrali della stagione ovvero il 9, il 10 e l'11 dal titolo, rispettivamente, "Una famiglia", "Tra queste pareti" e "A te la scelta" in cui Chloe rimane gravemente ferita in un incidente d'auto. Naomi chiede a Casey di accompagnarla all'incontro con i capi della Grandbrook e questo potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Le anticipazioni di Chicago Fire 7 rivelano che i due finiranno nei guai quando nell'appartamento in cui sono finiti è ... Leggi su optimagazine

NaraValasque : Eu maratonei toda franquia de Chicago Fire, PD, Med e fora essas 911e Low & Order e SVU. #NaQuarentenaEuMaratonei - tealovesbeijing : Comunque Lauren German millemila volte più simpatica ai tempi di Chicago Fire, ora pare che ce l'ha d'oro - SerenaMirandola : Classifica dei Chicago per me 1°PD 2° MED 3° FIRE #ChicagoPD - alessiomagno1 : RT @dani31163: @alessiomagno1 Io seguo tutte le serie di Chicago : PD , FIRE e MED e mi piacciono tantissimo - dani31163 : @alessiomagno1 Io seguo tutte le serie di Chicago : PD , FIRE e MED e mi piacciono tantissimo -