Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della quinta puntata | 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della quinta puntata 22 luglio Questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire 7, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con la quarta puntata. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni. Chicago Fire 7, la trama della quinta puntata Una Famiglia. La 51 risponde ad una chiamata per un caos in autostrada e Cruz scopre che Chloe è una delle vittime rimaste ferite. Nel frattempo, Casey si ... Leggi su tpi

ah_okay_ : I miei zii: stasera usciamo Sempre i miei zii: no no, ci sono le nuove puntate di Chicago Fire Stan - _hugmegeorge : Una sera mi stavo godendo Chicago Fire e lui dal nulla 'dovresti lasciare il tuo ragazzo e mettermi con mio figlio,… - Sara2211___ : QUANTO MI MANCA. Chicago Fire non è mai stato lo stesso senza di lei?? - Notiziedi_it : Chicago Fire 7 su Italia1 tra inganni e gelosie: anticipazioni episodi 22 e 29 luglio - NaraValasque : Eu maratonei toda franquia de Chicago Fire, PD, Med e fora essas 911e Low & Order e SVU. #NaQuarentenaEuMaratonei -

Chicago Fire 7 su Italia1 tra inganni e gelosie: anticipazioni episodi 22 e 29 luglio

Torna Chicago Fire 7 su Italia1 oggi dopo le emozioni che il pubblico ha vissuto ieri sera con gli episodi di Chicago PD 6, cosa ci attende nei tre nuovi episodi? L’appuntamento è come sempre fissato ...

Stasera in Tv, guida programmi oggi 22 luglio: Superquark sfida Come Sorelle

Ecco il nuovo appuntamento con la guida dei programmi in onda stasera in Tv, oggi mercoledì 22 luglio. La programmazione odierna si presenta molto variegata, tra le consuete serie tv e l’informazione ...

