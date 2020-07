Chianti, il Consorzio: vendemmia 2020 felice, ma portafoglio dei produttori vuoto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un’annata felice per quanto riguarda le condizioni climatiche fa sperare in una buona vendemmia 2020 dal punto di vista qualitativo: ma in questo momento, per la crisi determinata dal Covid-19 e dal lockdown, “le aziende sono senza soldi, e andiamo avanti solo con le nostre forze”. È questa l’analisi di Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti. “L’uva c’è, anche se non in abbondanza – spiega – è sana, è bella. Speriamo di poter concludere positivamente un’annata che è stata ottima da un punto di vista climatico: le piante non sono andate in stress, e con le piogge di giugno abbiamo avuto un bel rifornimento delle falde freatiche”. La quantità non abbondante di uva non è un ... Leggi su winemag

Gli eventi saranno tantissimi e tutti in completa sicurezza nel rispetto delle regole anticovid. Fra queste segnaliamo le prossime: giovedì prossimo dalle 18 alle 24 ci sarà la tradizionale serata di ...

Il vino pensa al futuro, le mosse dei Consorzi

L’assemblea dei soci del Consorzio Vino Chianti Classico ha approvato un piano straordinario di interventi per supportare le aziende e per non interrompere il percorso di valorizzazione della ...

