Chi è Rosalba Andolfi? Biografia, curiosità e vita privata della Youtuber (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco chi è Rosalba Andolfi, la famosa Youtuber è diventata famosa nel 2014 con i suoi video di make-up e skin care Rosalba Andolfi è nata a Napoli il 15 ottobre 1999, ha iniziato a farsi conoscere su Youtube nel 2014 con i suoi video di make-up e skin care. Ad oggi la Andolfi è molto seguita sul web, sono più di un milione gli utenti iscritti al suo canale @makeupbyros, su Instagram è invece seguita da più di due milioni di persone. Rosalba Andolfi ha molti tatuaggi e ama cambiare spesso colore di capelli. Sul suo canale youtube non pubblica solo video legati al make-up, dal 2016 ha iniziato a pubblicare anche vlog, video in cui racconta la sua vita ed ... Leggi su nonsolo.tv

Savesomeonelse : RT @sieteimbecilli: Ragioni per cui Rosalba è CANCELLED: Luna (lunahadley16), una sua amica di vecchia data, ha postato dei messaggi che le… - latibulejoon : parliamone io non so manco chi cazzo sia questa Rosalba e non riesco a capire perché fate diventare famosa gente maleducata e/o problematica - TuNonEsisti : RT @sieteimbecilli: Luna spiega anche come Rosalba ha chiamato una sua canzone “bipolare” in modo irrispettoso verso chi veramente ha quest… - unbelrumore : ma chi è sta Rosalba? - favbisak : RT @sieteimbecilli: Ragioni per cui Rosalba è CANCELLED: Luna (lunahadley16), una sua amica di vecchia data, ha postato dei messaggi che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Rosalba Sant'Anastasia/Amministrative 2020, Rosalba Punzo in campo da candidata sindaco ilmediano.com Il bullismo urbano di chi parcheggia su uno scivolo disabili

Il bullismo urbano non conosce limiti né decenza. Non coglie la differenza tra uno scivolo per disabili ed eventualmente un parcheggio dedicato e riservato. E purtroppo questo bullismo urbano naviga e ...

Comunali, nel Pd si va verso la sfida a due

di Rosalba Carbutti Il percorso ’Pensare Bologna’ del segretario Pd Luigi Tosiani convince tutti. Unità, unità parebbe lo slogan dell’ex partitone uscito dopo oltre tre ore di direzione all’Estragon a ...

Il bullismo urbano non conosce limiti né decenza. Non coglie la differenza tra uno scivolo per disabili ed eventualmente un parcheggio dedicato e riservato. E purtroppo questo bullismo urbano naviga e ...di Rosalba Carbutti Il percorso ’Pensare Bologna’ del segretario Pd Luigi Tosiani convince tutti. Unità, unità parebbe lo slogan dell’ex partitone uscito dopo oltre tre ore di direzione all’Estragon a ...