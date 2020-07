Chi è Demet Özdemir, biografia e curiosità dell’attrice turca, star di Daydreamer (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco chi è Demet Ozdemir, l’attrice turca che interpreta il ruolo di Sanem nella serie Tv turca Daydreamer – Le Ali del Sogno Demet Özdemir interpreta il ruolo di Sanem nella serie Tv turca Daydreamer – Le Ali del Sogno, sin dalla prima puntata la soap sta riscuotendo un incredibile successo, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45 La Ozdemir è nata a Izmit in Turchia il 26 febbraio 1992, dopo la separazione dei suoi genitori si è trasferita insieme alla madre e ai suoi fratelli a Istanbul. Da ragazzina ha sempre manifestato la passione per la danza, ha infatti frequentato una scuola di danza moderna dopodiché ha fatto il suo debutto nel mondo dello ... Leggi su nonsolo.tv

