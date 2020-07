Che fine ha fatto l’ex velina Giulia Calcaterra? Oggi ha 28 anni ed è un influencer di successo [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) velina per il programma di Antonio Ricci “Striscia la notizia” nel 2012 e 2013, Giulia Calcaterra ha preso le distanza dal mondo dello spettacolo. Oggi, Giulia è un influencer di successo con quasi un milione di follower su Instagram. Classe 1991, ancor prima della partecipazione al programma di canale 5, Giulia, partecipa al concorso di Miss Italia nel 2011 classificandosi tra le finaliste. Nell’inverno del 2012 si presenta alla terza edizione del talent show Italia’s got talent mostrando le sue doti di ginnasta. Nell’estate dello stesso anno partecipa come concorrente a Veline, vincendo la gara finale e diventando la velina bionda dell’edizione 2012-2013 di Striscia la notizia insieme ... Leggi su velvetgossip

borghi_claudio : Volete trovare il #RecoveryFund spogliato da tutte le balle? Bisogna leggere la BBC. C'era uno strumento (sbagliato… - AntoVitiello : AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto com… - chetempochefa : «Un abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: dote che dovrà essere compagna di v… - Bea_Mary84 : @SalpadrinoT dovere di fare decisamente meglio sia in Coppa Italia che in Europa League che invece ha malamente but… - Massimo10489625 : RT @Danilo_Sant65: Che ne sarà di #DeLuca con la fine del #virus? Il #GovernatoredelVirus (noto sceriffo della contea campana) insiste :'Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Fortnite: che fine hanno fatto le automobili nella mappa? Tom's Hardware Italia Napoli, Luperto sparisce dai radar: solo panchina dalla fine del lockdown

Zero minuti giocati da quando è ripresa la Serie A, questo è il bilancio di Luperto: tanta panchina per il giovane difensore del Napoli che a fine stagione potrebbe lasciare la squadra. Luperto in ...

Campo da basket di piazza Lulli, la quarta commissione approva il progetto di recupero

Dopo anni di degrado adesso sono certo che riusciremo, grazie anche alla volontà alla determinazione dell'assessore Megale, a mantenere l'impegno di reuperarlo entro la fine del mandato”. Il ...

Zero minuti giocati da quando è ripresa la Serie A, questo è il bilancio di Luperto: tanta panchina per il giovane difensore del Napoli che a fine stagione potrebbe lasciare la squadra. Luperto in ...Dopo anni di degrado adesso sono certo che riusciremo, grazie anche alla volontà alla determinazione dell'assessore Megale, a mantenere l'impegno di reuperarlo entro la fine del mandato”. Il ...