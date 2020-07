Che cos’è il freno di emergenza del Recovery fund e come funziona il meccanismo di controllo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Che cos’è il freno di emergenza del Recovery. Il difficile compromesso nell’accordo per il Recovery fund, raggiunto a Bruxelles, prevede che nessuno Stato potrà avere il diritto di veto rispetto all’erogazione dei fondi. Il premier olandese Mark Rutte ha comunque ottenuto una sorta di “freno di emergenza”, che in casi eccezionali permetterà agli Stati membri di chiedere di approfondire in sede di vertice Ue se gli impegni sulle riforme di un altro Stato sono stati rispettati. Il compromesso che è stato raggiunto a Bruxelles è un risultato politico storico per l’Unione europea e per l’Italia. Il premier Conte si è dichiarato pienamente soddisfatto per i 750 miliardi totali ... Leggi su limemagazine.eu

SalvatoreMerlo : Consiglio vivamente di leggere questo pezzo di David Carretta, se volete sapere cos’è successo in Europa fino a sta… - matteosalvinimi : AMA è la stessa azienda pubblica del Comune di Roma, a guida Raggi e 5Stelle, che ha impedito a me e ai consiglieri… - rubio_chef : Come può definirsi Israele democratico se applica la “detezione amministrativa”? Come cos’è? È un arresto preventiv… - umanesimo : @PMO_W che cos'è? - STiburzio : @il_burocrate Solitamente, se si introduce il legame col reddito, è così. Comunque vedremo quando circoleranno più… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è A fainâ internaçionâ. O mangiâ de Liguria diffuso in gio pe-o mondo Il Secolo XIX