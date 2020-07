Causa Fazio/Bologna: il tribunale ammette tutti i testimoni a difesa dell’ex editore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una piccola vittoria per l’avv. Gino Bosco, difensore dell’ex editore Peppe Bologna, nella Causa nella quale è imputato di diffamazione nei confronti dell’ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale Girolamo (Mimmo) Fazio, a sua volta imputato per motivi ben più gravi e pesanti che lo hanno visto anche finire agli arresti domiciliari. Il giudice... L'articolo Causa Fazio/Bologna: il tribunale ammette tutti i testimoni a difesa dell’ex editore puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Causa Fazio/Bologna: il tribunale ammette tutti i testimoni a difesa dell'ex editore

Sono parole che si rincorrono velocemente sui social quelle scritte dalla penna di Daniele Luttazzi sulle pagine del quotidiano lo scorso 26 giugno e che non smettono di essere riprese a più battute.

