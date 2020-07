Caterina Balivo, critiche alle nozze della sorella: “Ma non ti vergogni?” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Caterina Balivo è una delle conduttrici Rai più amate. Di origini campane ha un passato da modella e ha partecipato alle selezioni di Miss Italia nel 1999. I programmi “Detto Fatto” e “Vieni da me” le hanno garantito un gran successo nel mondo della televisione ed è seguitissima dai suoi telespettatori. Di recente è stata protagonista di un lieto evento in famiglia: sua sorella Sarah si è sposata. Sarah Balivo si è sposata con un architetto di nome Piero e la padrona di casa di “Vieni da me” ha pubblicato uno scatto della coppia appena sposata con tanto di didascalia simpatica: “E anche la mia Saretta si è sposata! Piero mi raccomando trattamela sempre ... Leggi su velvetgossip

roma_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - Caterina Balivo: 'Video romantico con tramonto su Favignana' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: VIDEO - Caterina Balivo: 'Video romantico con tramonto su Favignana' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - Caterina Balivo: 'Video romantico con tramonto su Favignana' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - Caterina Balivo: 'Video romantico con tramonto su Favignana' - apetrazzuolo : VIDEO - Caterina Balivo: 'Video romantico con tramonto su Favignana' -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

Caterina Balivo sta trascorrendo le sue meravigliose vacanze in compagnia della sua famiglia. La conduttrice da tempo desiderava potersi dedicare di più ai suoi figli e al momento sta riuscendo a ...L'occasione per visitare Favignana e Levanzo è stata data alla famiglia Balivo dal matrimonio di Sarah, una delle due sorelle di Caterina, l'ex conduttrice di Vieni da me. Caterina Balivo è rimasta fo ...