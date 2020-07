Catania, oggi la consegna delle buste. Sigi potrebbe essere l'unica a presentarsi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giovanni Finocchiaro, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ricorda che fino a oggi l'unica cordata che è uscita allo scoperto è la Sigi , il comitato etneo che da sette mesi lavora per rilevare ... Leggi su stadionews

emergenzavvf : #18luglio #Catania, più di 30 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per alberi abbattuti, tetti divelti e allag… - rizraff : @RenatoMaisani hai notizie fresche per quanto riguarda il bando di oggi della vendita del Catania? - MarcoBarzanti : RT @luca_cangemi: oggi a #Catania iniziativa sul #referendum sulla #riduzione del numero dei #parlamentari - frank_catania : RT @salpaladino: Quindi fino ad oggi pomeriggio zaniolo era infortunato adesso è miracolosamente guarito ed è stato convocato per domani...… - widerob : Metafisica, oggi -