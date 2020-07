Catania, la Sigi ha presentato l’offerta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non sarà certamente asta deserta quella per acquistare il Calcio Catania con l'apertura delle buste prevista per domani. Oggi la Sigi Spa ha reso noto -come si legge nel comunicato - che in data odierna e precisamente alle ore 11,27 è stata consegnata al Tribunale di Catania la domanda per partecipare all'asta competitiva per l'acquisizione del Calcio Catania. A consegnare la domanda i legali della Sigi: l'avvocato Giuseppe Augello e il presidente del Cda avvocato Giovanni Ferraù. Difficile possa giungere al Tribunale l'offerta di Joe Tacopina che è partito con forte ritardo rispetto la Sigi Spa. Catania, la Sigi ha presentato l’offerta ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SicraPress : Sigi ha depositato l'offerta per acquisire il Catania, intanto Astorina si è dimesso - DiaRiossazzurro : RT @SportSicilia: #Catania Sigi ha presentato alle 11.27 di stamattina la domanda per presentare all'asta competitiva per l'acquisizione de… - ILOVEPACALCIO : Bando #Catania, ULTIM'ORA: La #Sigi ha depositato l'offerta per partecipare all'asta - qui_si : Articolo locale de 'La Gazzetta dello sport' di oggi mercoledì 22 Luglio 2020, che parla dell'attesissimo bando di… - news_catania : Cessione Catania – La Sigi consegna l’offerta al Tribunale -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Sigi Catania Calcio, Sigi ha presentato la sua offerta per acquistare il club La Sicilia Calcio Catania, ufficiale: Sigi presenta offerta d'acquisto

La Sigi presenta ufficialmente l'offerta per l'acquisto del Calcio Catania. Offerta consegnata alle ore 11.27. Contestualmente arrivano le dimissioni dell'amministratore unico Gianluca Astorina. A ...

Catania Calcio, Sigi ha presentato la sua offerta per acquistare il club

Sigi Spa ha reso noto che oggi alle 11,27 è stata consegnata al Tribunale di Catania la domanda per partecipare all'asta competitiva per l'acquisizione del Calcio Catania. A consegnare la domanda sono ...

La Sigi presenta ufficialmente l'offerta per l'acquisto del Calcio Catania. Offerta consegnata alle ore 11.27. Contestualmente arrivano le dimissioni dell'amministratore unico Gianluca Astorina. A ...Sigi Spa ha reso noto che oggi alle 11,27 è stata consegnata al Tribunale di Catania la domanda per partecipare all'asta competitiva per l'acquisizione del Calcio Catania. A consegnare la domanda sono ...