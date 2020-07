Caso Paciolla, la salma del volontario verso il rientro in Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il corpo di Mario Paciolla sta per tornare in Italia. Il Caso del volontario dell’Onu ucciso in Colombia in condizioni ancora misteriose, resta irrisolto. Il suo cadavere, però, è stato portato nelle ultime ore a Bogotà, da dove sarà trasferito nei prossimi giorni in Italia. Una fonte dell’Onu che non ha voluto essere identificata ha dichiarato all’Ansa che il trasferimento delle spoglie “è imminente”, ma un’altra fonte molto vicina agli sviluppi della vicenda ha sostenuto che questo avverrà soltanto “nei prossimi giorni”. È proprio nei prossimi giorni, inoltre, che dovrebbero arrivare i risultati dell’autopsia, fondamentali per cercare di agevolare le ... Leggi su anteprima24

