Casino Royale: «La rivoluzione è collaborazione» (Di giovedì 23 luglio 2020) Riparte dalla base Casino Royale l’astronave sonora guidata da Alioscia e compagni. Dopo diversi anni, ad ottobre, uscirà un nuovo Ep intitolato Polaris. Forse saranno state le poche, ma importanti, comparsate live del 2018 ad accendere la scintilla, ma oggi abbiamo già una bella anticipazione del nuovo disco perchè a giugno è uscito Quarantine Scenario, un racconto sonoro dentro e fuori i giorni di quarantena. Alioscia Bisceglia, voce e fondatore della band, ci dice che il progetto: «È nato dall’esigenza … Continua L'articolo Casino Royale: «La rivoluzione è collaborazione» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Domani all'ingresso 4 di via della Principessa, protagonista di una dj selection da non perdere sarà Alioscia Bisceglia, frontman della storica band Casino Royale, nata a Milano nel 1987.