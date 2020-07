Casellati interrompe Conte per dire che non si può usare la «macchina fotografica» in aula (Di mercoledì 22 luglio 2020) Momenti vintage questa mattina al Senato durante l’informativa del presidente del Consiglio in Parlamento per parlare di quanto deciso ieri mattina a Bruxelles al termine del consiglio UE. La presidente di Palazzo Madama Casellati interrompe Conte, non per bloccare le parole del capo di Palazzo Chigi, ma per ricordare il regolamento ai colleghi senatori: «Non si deve usare la macchina fotografica in aula». Ovviamente, al netto della nostalgia degli anni Ottanta e Novanta, si faceva riferimento agli smartphone. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte sul Recovery Fund: «Il risultato non è mio, non è del governo, ma dell’Italia intera» La presidente del Senato, come spesso capita in queste occasioni, ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Un ritorno al vintage a Palazzo Madama? #Casellati costretta a interrompere #Conte al #Senato perché alcuni parlame… -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati interrompe Casellati interrompe Conte per dire che non si usa la macchina fotografica Giornalettismo.com Borsellino, Mattarella: "A distanza di tanti anni non si attenuano dolore e sdegno"

"Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosione in via D’Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, W ...

"Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosione in via D’Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, W ...