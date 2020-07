Carte d'identità e patenti scadute: proroga fino al 31 dicembre (Di mercoledì 22 luglio 2020) Documenti di riconoscimento, proroga fino al 31 dicembreCarta identità e patenti scadute: l'emendamento al decreto Rilancioproroga sì ma non per gli espatriDocumenti di riconoscimento, proroga fino al 31 dicembreTorna su Per le scadenze delle Carte d'identità e delle patenti la proroga fino al 31 agosto è stata ulteriormente estesa fino alla fine dell'anno. Ci ha pensato un emendamento al decreto Rilancio, convertito in legge nei giorni scorsi, che ha ulteriormente prorogato la scadenza dei documenti di riconoscimento, quindi carta d'identità e ... Leggi su studiocataldi

Cambio valuta, moneta falsa, armi Dalle carte dell’inchiesta italiana si scopre che durante questi anni un uomo, agente della polizia federale, ha operato con una falsa identità, riuscendo a entrare ...

Alessandra Mammì regala una serie di spunti per “leggere” la mostra appena inaugurata al MACRO di Roma, che dà il via a una nuova stagione espositiva sotto la guida di Luca Lo Pinto. Sarà stato il Cov ...

