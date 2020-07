Carne di cavallo dall’Australia all’UE: è bufera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Carne di cavallo importata dall’Australia in Europa, anche in Italia, senza controlli sui farmaci e con gravi maltrattamenti agli animali L’Unione Europea importa dall’Australia Carne di cavalli che per oltre il 50% provengono dall’ippica, con gravi rischi di contaminazione dai farmaci loro somministrati e che sarebbero vietatissimi in Europa per animali destinati alla macellazione. Ma… L'articolo Carne di cavallo dall’Australia all’UE: è bufera Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

La gastronomia delle Puglie è la più ricca delle gastronomie povere; manca del tut­to di quei piatti sontuosi che caratterizza­no, sia pure come sopravvivenze, cucine povere meridionali che in qualche ...

Appello alle forze dell'ordine: "Fermate i ladri di cavalli"

In provincia di Roma, il 30 giugno hanno sottratto all'affetto dei proprietari tre cavalle vicino Cerveteri ... sempre per alimentare il mercato della carne. Il giro sembrerebbe tanto vasto e ...

