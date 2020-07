Carceri: cavillo da coronavirus, rischio scarcerazione per uomini clan Inzerillo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - Un cavillo da coronavirus rischia di fare scarcerare gli uomini del clan Inzerillo. Accade a Palermo dove un errore potrebbe fare uscire dal carcere 33 indagati nel procedimento 'New connection'. Il gup del tribunale di Palermo, Elisabetta Stampacchia, ha dichiarato nulla la richiesta di rinvio a giudizio, perché presentata tre giorni prima del termine minimo di 20 giorni dall'avviso di conclusione delle indagini. A notare il cavillo sono stati i legali. I pm della Procura avevano depositato l'avviso di chiusura indagini il 5 maggio, periodo del lockdown. Mentre per legge per legge i termini erano sospesi fino all'11 maggio. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Carceri: cavillo da coronavirus, rischio scarcerazione per uomini clan Inzerillo... -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri cavillo Carceri: cavillo da coronavirus, rischio scarcerazione per uomini clan Inzerillo Il Tempo Carceri: cavillo da coronavirus, rischio scarcerazione per uomini clan Inzerillo

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - Un cavillo da coronavirus rischia di fare scarcerare gli uomini del clan Inzerillo. Accade a Palermo dove un errore potrebbe fare uscire dal carcere 33 indagati nel ...

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - Un cavillo da coronavirus rischia di fare scarcerare gli uomini del clan Inzerillo. Accade a Palermo dove un errore potrebbe fare uscire dal carcere 33 indagati nel ...