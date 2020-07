Carabinieri stile Gomorra a Piacenza. Sequestrata per la prima volta una caserma e dieci militari indagati: torture, estorsioni, pestaggi e arresti illegali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Reati gravissimi in stile Gomorra. Ma non parliamo di camorristi e killer. Bensì di Carabinieri. Per la prima volta in Italia una caserma dei Carabinieri è stata Sequestrata dalla Procura e tutti i militari in servizio, eccetto uno, risultano indagati. È successo a Piacenza, dove l’immobile di via Caccialupo, situato a pochi passi dal Duomo, è stato “sottoposto a sequestro penale” perché teatro di presunti arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni e spaccio di droga. Dei dieci Carabinieri indagati, cinque ... Leggi su lanotiziagiornale

