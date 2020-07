Carabinieri arrestati per spaccio, estorsione e tortura: “Era come in Gomorra” (Di mercoledì 22 luglio 2020) arrestati dieci Carabinieri e sequestrata una caserma intera, dopo una lunga inchiesta della Procura della Repubblica di Piacenza. Tra i reati si contano spaccio, estorsione, truffa, lesioni personali aggravate e tortura. Dopo sei mesi di indagini, ne è uscita fuori un’inchiesta quasi senza precedenti, e che vede coinvolta un’intera caserma di Carabinieri. Posta ora sotto … L'articolo Carabinieri arrestati per spaccio, estorsione e tortura: “Era come in Gomorra” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

