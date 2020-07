Carabinieri arrestati, le intercettazioni choc: 'A me interessa l'erba, ho fatto un colpo della Madonna' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nell'indagine della Procura di Piacenza che ha portato all'arresto di alcuni Carabinieri e al sequestro della caserma di Levante, spuntano intercettazioni choc che riguardano i militari coinvolti. ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - ilpost : I reati di cui sono accusati i sei carabinieri arrestati a Piacenza vanno dallo spaccio all'estorsione fino alla to… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, 2 milioni di dati analizzati e 75mila intercettazioni. La frase: “Siamo irraggiun… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Carabinieri arrestati a #Piacenza, la caserma sotto sequestro VIDEO #ANSA - ILuberti : RT @Kotiomkin: A #Piacenza, sequestrata caserma e arrestati sei carabinieri accusati di spaccio, estorsione e tortura. #Salvini chiama il… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri arrestati

