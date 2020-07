Carabinieri arrestati, la procura di Piacenza: 'Reati impressionanti' (Di mercoledì 22 luglio 2020) commenta Quelli dei sette Carabinieri arrestati a Piacenza sono 'Reati impressionanti, se si pensa che sono stati commessi da militari dell'Arma'. Lo ha detto il procuratore capo Grazia Pradella, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - fanpage : #Piacenza Un'inchiesta senza precedenti che ha portato anche al sequestro della Caserma. Accuse gravissime contro 6… - repubblica : Piacenza, caserma sequestrata e oltre sei carabinieri arrestati: accuse di spaccio, estorsione e tortura [aggiornam… - igolmar : RT @Corriere: In caserma torture, estorsioni, arresti illegali e spaccio: sei carabinieri arrestati a... - 7marj : RT @Agenzia_Ansa: #Piacenza Il capo della Procura Pradella: 'In caserma nulla di lecito. Faccio fatica a definirli carabinieri' VIDEO #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri arrestati

A Piacenza almeno sei carabinieri sono stati arrestati e una caserma è stata messa sotto sequestro nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la polizia. La cas ...Torture, estorsioni e spaccio: sei carabinieri arrestati a Piacenza. Una caserma dell'Arma sequestrata per la prima volta in Italia. Anni di illegalità. La Procura fatti gravissimi Torture, estorsioni ...