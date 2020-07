Carabinieri arrestati a Piacenza, grigliata a casa del militare durante il lockdown. Vicina denunciò al 112, ma tutto venne coperto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non c’è solo l’orrore della tortura o la presunzione di impunibilità nell’inchiesta che ha portato a scoprire che a Piacenza esisteva una caserma di Carabinieri a cui è stata contestata una lunga serie di “reati gravissimi”. C’è anche un episodio, descritto negli atti dell’inchiesta, che sa di beffa. Mentre la stragrande maggioranza delle persone, bloccate in casa a causa della pandemia, rispettava i decreti, un carabiniere organizzava una grigliata. Una violazione delle disposizioni che era stata segnalata da una Vicina di casa di uno degli indagati alla centrale operativa dei Carabinieri con una telefonata. Ma l’operatore, dopo aver mandato una pattuglia perché ignorava che fosse di un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - ilpost : I reati di cui sono accusati i sei carabinieri arrestati a Piacenza vanno dallo spaccio all'estorsione fino alla to… - _ll66_ : RT @unoscribacchino: “Immigrati ma anche semplici cittadini innocenti”. Immancabile frase razzista del @Corriere anche nel caso dei carabi… - LaReteNazionale : @GCorreggiari Arrestati 6 #carabinieri a #Piacenza e sequestrata la caserma dove operavano. #Correggiari: “Gli It… -

Un giro di soldi di migliaia di euro, tecnologie da hacker e alta, altissima specializzazione criminale, a stretto contatto con la criminalità comune, questo ciò che i Carabinieri della Stazione di Ar ...