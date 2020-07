Carabinieri arrestati a Piacenza, 2 milioni di dati analizzati e 75mila intercettazioni. La frase: “Siamo irraggiungibili” (Di mercoledì 22 luglio 2020) In sei mesi di indagini – dal 20 gennaio e fino a pochi giorni fa – sono stati 53 i “target” (bersagli) delle intercettazioni telefoniche e ambientali nell’ambito dell’inchiesta Odysseus che ha portato a scoprire che un’intera caserma di Carabinieri – tranne un militare – aveva comportamenti oltre ogni immaginazione che la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, definisce “reati impressionanti”. Violazioni gravissime del codice penale che hanno portato il gip di Piacenza a emettere 22 misure cautelari in totale. Sono state 75mila le intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate per permettere di ricostruire una vicenda che ha origine in una segnalazione che un alto ufficiale dell’Arma – non in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - Agenzia_Ansa : #Piacenza Il capo della Procura Pradella: 'In caserma nulla di lecito. Faccio fatica a definirli carabinieri' VIDEO… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Carabinieri arrestati a #Piacenza, la caserma sotto sequestro VIDEO #ANSA - Ass_CosaVostra : Piacenza: arrestati carabinieri e caserma sequestrata -